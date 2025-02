Inter bate São Luiz, assegura ponta do grupo e avança para as semifinais do Gaúcho

O Internacional está classificado para as semifinais do Campeonato Gaúcho. Na noite desta quarta-feira (12), o time foi a Ijuí e derrotou por 3 a 1 o São Luiz, pela sétima rodada. Vitinho, Valencia e Wanderson anotaram os gols dos visitantes, com Rafael Goiano descontando no Estádio 19 de Outubro,

Com o resultado, o Colorado garante a liderança do Grupo B, com 17 pontos. Já o São Luiz ocupa a lanterna entre os quatro participantes do Grupo C, com seis somados.