Guarani x Novorizontino, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 18h

Tanto o Bugre quanto o time de Novo Horizonte estão em bom momento e, com uma vitória, ficam próximos da quartas do Paulistão

Guarani e Novorizontino se enfrentam nesta quinta-feira, 13/2, em jogo pelo Paulistão. O duelo ocorre às 19h30 (de Brasília) no Brinco de Ouro, em Campinas. O Guarani lidera o Grupo B, com dez pontos, e pode abrir vantagem. O Novorizontino tem 11 pontos, é o segundo colocado no Grupo C, e, com um triunfo, fica muito próximo das quartas de final.

A Voz do Esporte fará a cobertura desta partida. A transmissão começa às 18h (horário de Brasília). Com a bola rolando, Christian Rafael está na narração.