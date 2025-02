Fluminense realiza ajustes na semana livre e tenta recuperar Thiago Silva

Tricolor se prepara para duelo com o Nova Iguaçu, que acontece no domingo, no Maracanã, e trabalha para ter o Monstro, que tem dores no pé

O elenco do Fluminense teve dois dias de folga e se reapresentou na última terça-feira (11) no CT Carlos Castilho. Desde então, a equipe deu início a preparação para as duas últimas rodadas da Taça Guanabara. A primeira delas acontece no domingo (16), às 16h (de Brasília), diante do Nova Iguaçu, no Maracanã. Apesar do tropeços e de estar fora do G4, no momento, a equipe ainda tem chance de avançar.

Com 11 pontos, o Tricolor ocupa a 9ª colocação, a dois do Sampaio Corrêa, atual quarto colocado e último na zona de classificação para a semifinal do Estadual. A partida do próximo domingo (16), portanto, ganhou contorno de decisão, visto que o adversário tem 13 pontos e também está na briga por uma vaga.