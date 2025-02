Flamengo x Botafogo: clássico termina com confusão e expulsões

O clássico entre Flamengo e Botafogo terminou com cenas lamentáveis. Após o apito final que decretou a vitória do Rubro-Negro por 1 a 0, uma confusão generalizada tomou conta do gramado do Maracanã. Jogadores trocaram provocações, empurrões e também foram as vias de fato. Dessa forma, três foram expulsos: Alexander Barboza, Gerson e Cleiton.

A confusão começou com uma discussão entre Barboza e Bruno Henrique. O zagueiro do Botafogo tentou agredir o atacante do Flamengo com um soco, mas errou. Na sequência, Cleiton defendeu o companheiro e agrediu o defensor. Assim, o alvinegro ficou com a boca sangrando. Ambos foram expulsos, assim como Gerson, que estava no meio da confusão.