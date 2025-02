Flamengo terá desfalques para clássico contra o Vasco

Filipe Luís terá que fazer ajustes no time para a partida deste sábado (15), às 21h45, no Maracanã, pela 10ª rodada do Carioca / Crédito: Jogada 10

Depois de jogo quente contra o Botafogo, o Flamengo agora foca suas atenções para o clássico contra o Vasco, neste sábado (15), às 21h45, no Maracanã, pela 10ª rodada do Campeonato Carioca. No entanto, o técnico Filipe Luís terá dois desfalques certos para o duelo: o zagueiro Cleiton e o volante Gerson. Ambos foram expulsos em confusão após o fim do jogo. A confusão começou com uma discussão entre Barboza e Bruno Henrique. O zagueiro do Botafogo tentou agredir o atacante do Flamengo com um soco, mas errou. Na sequência, Cleiton defendeu o companheiro e agrediu o defensor. Assim, o alvinegro ficou com a boca sangrando. Ambos foram expulsos, assim como Gerson, que estava no meio da confusão.

