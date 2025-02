Flamengo atualiza situação de Juninho e exame não indica lesão

Atacante preocupou ao precisar ser substituído ainda no primeiro tempo da partida contra o Botafogo, na última quarta-feira (12), com dores

Porém, o jogador realizou exames nesta quinta-feria (13) e o clube informou em comunicado que não houve lesão no local das dores. As imagens indicaram apenas um edema muscular na coxa direita.

O atacante Juninho precisou ser substituído no confronto entre Flamengo e Botafogo, na última quarta-feira (12), pelo jogo atrasado da sétima rodada. Ainda no primeiro tempo da vitória Rubro-Negra por 1 a 0 , o jogador sentiu dores na coxa direita após choque em disputa de bola.

“Substituído no clássico entre Flamengo x Botafogo, após sentir dores em decorrência de um choque em disputa de bola ainda no primeiro tempo, o atacante Juninho realizou exame de imagem nesta quinta-feira (13). O resultado apontou apenas um edema muscular na coxa direita, local do trauma. O jogador iniciou tratamento ainda no Maracanã e segue em observação pelo Departamento Médico”, informou o Flamengo.