Filipe Luís valoriza vitória em clássico e elogia postura do Flamengo

Rubro-Negro venceu o Botafogo por 1 a 0, nesta quarta-feira (12), em clássico marcado por briga generalizada após o apito final / Crédito: Jogada 10

O técnico Filipe Luís aprovou a atuação do Flamengo na vitória sobre o Botafogo. O Rubro-Negro venceu o Alvinegro por 1 a 0, nesta quarta-feira (12), no Maracanã, pela 7ª rodada da Taça Guanabara, em jogo marcado por uma confusão generalizada com três expulsões após o apito final. Entretanto, o treinador minimizou a situação e valorizou o resultado. “Não é fácil ganhar sempre. O sentimento deles é que estamos com a camisa do Flamengo. Mesmo contra o São Paulo, nos Estados Unidos, deram a vida. Peço que os torcedores valorizem isso. Temos que valorizar as vitórias e comemorá-las. Valorizar o que fazemos bem e corrigir o que não fazemos tão bem”, disse o treinador.

O treinador fez elogios a jogadores como Allan e Luiz Araújo, que voltaram a atuar por 90 minutos, além de Wesley, que segue em grande fase. Afinal, o lateral tem sido alvo de clubes europeus e pode deixar o clube no meio do ano. Filipe Luís, no entanto, destacou a motivação em defender o Flamengo.