Filipe Luís abre o jogo sobre situação de Gerson no Flamengo após cobrança de empresário

Técnico não teme perder jogador e exalta liderança do camisa 8 no vestiário rubro-negro após vitória em clássico sobre o Botafogo, no Maracanã / Crédito: Jogada 10

Nos últimos dias, o pai e empresário de Gerson, Marcos Silva, cobrou à diretoria do Flamengo por uma valorização salarial ao atleta. No entanto, o clube não sente incômodo sobre a postura do jogador em campo. Após a vitória do Rubro-Negro sobre o Botafogo pelo Carioca, o técnico Filipe Luís não se escondeu da pergunta e também deixou claro que não teme perder o camisa 8. “Gerson é o líder. Ele é o capitão dessa equipe. Ele é o que cara que cuida do vestiário. É o capitão. Tenho certeza que o clube vai valorizá-lo do jeito que ele merece. Se ele não está sendo valorizado do jeito que ele merece, ele vai ser valorizado do jeito que ele merece. Ele é um jogador titular de Seleção Brasileira, obviamente que isso não passa despercebido para ninguém. Sobre as ofertas, eu não acredito que o Gerson queira sair. Simples assim”, afirmou Filipe Luís em coletiva.

