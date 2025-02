Em súmula, árbitro justifica expulsões em clássico entre Flamengo e Botafogo

Bruno Mota Correia relata que Alexsander Barboza e Alex Telles eram os mais exaltados em confusão após partida pelo Campeonato Carioca / Crédito: Jogada 10

Após o clássico entre Flamengo e Botafogo, os jogadores das duas equipes se desentenderam e ocasioram uma grande confusão no Maracanã. Em campo, o árbitro aplicou cartões vermelhos para Cleiton e Gerson pelo lado do Rubro-negro, e para Alexander Barboza pelo lado do Alvinegro, e Bruno Mota Correia confirmou as expulsões na súmula. Cleiton: “Após o término da partida, expulsei o sr. Cleiton Santana dos Santos, camisa nº 33 da equipe do C.R. Flamengo, por desferir um soco no rosto do sr. Alexander Nahuel Barboza Ullua, camisa nº 20 da equipe do SAF Botafogo”.

Gerson: "Após o término da partida, expulsei o sr. Gerson Santos da Silva, camisa nº 08 da equipe do C.R. Flamengo, por trocar empurrões, persistentemente, de maneira provocativa com o sr. Alexander Nahuel Barboza Ullua, camisa nº 20 da equipe do SAF Botafogo, e assim incitando e inflamando, ainda mais, a confusão generalizada".

Barboza: “Após o término da partida, expulsei o sr. Alexander Nahuel Barboza Ullua, camisa nº 20 da equipe SAF Botafogo, por iniciar uma confusão generalizada, peitando e praticando atos provocativos contra o sr. Bruno Henrique Pinto, camisa nº 27 do C.R. Flamengo, e logo em seguida, trocando empurrões de forma acintosa contra o sr. Gerson Santos da Silva, camisa nº 08 da equipe do C.R. Flamengo”. Briga no túnel A confusão se estendeu por mais uns minutos e, depois, prosseguiu no túnel a caminho dos vestiários. De acordo com o árbitro, a briga no túnel foi liderada por Alex Telles e ressaltou que o jogador estava “muito transtornado. Além disso, ele tentou convencer para que ele e o restante dos jogadores do Botafogo fossem para o vestiário. No entanto, sem sucesso.