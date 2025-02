Corinthians provoca Santos com lei do ex de Yuri Alberto

Atacante marcou os dois gols da vitória do Timão no clássico contra o Peixe pelo Campeonato Paulista; Jogador começou no rival

Yuri Alberto foi o nome da vitória do Corinthians por 2 a 1 contra o Santos pelo Campeonato Paulista, na Neo Química Arena. Ele marcou os dois gols ainda no primeiro tempo e garantiu o resultado a favor do Timão.

No entanto, o atacante foi formado nas categorias de base do Peixe, onde também assinou seu primeiro contrato profissional – e por isso a lei do ex. Dessa forma, o Corinthians buscou uma publicação antiga do rival para fazer uma provocação após a vitória no clássico.