Corinthians pode garantir melhor campanha do Paulistão no próximo jogo

Timão precisa vencer a Portuguesa e torcer para um tropeço do São Bernardo para garantir a liderança geral do Estadual / Crédito: Jogada 10

O Corinthians vive grande fase neste começo de 2025. Afinal, classificado ao mata-mata do Campeonato Paulista com antecedência, o Timão agora pode garantir a melhor campanha da fase de grupos da primeira fase do Estadual já na próxima rodada. Assim, a equipe de Ramón Díaz teria a vantagem de disputar todos os jogos decisivos da fase final na Neo Química Arena.

Para que isso aconteça, o Corinthians precisa bater a Portuguesa, no sábado (15/02). Além disso, tem que torcer por um tropeço do São Bernardo diante do Guarani no dia seguinte. Se vencer a Lusa no Pacaembu, o Timão chegará aos 28 e apenas poderá ter a pontuação igualada pelo time do ABC Paulista, que tem 19 pontos ganhos com três partidas a serem disputadas. Contudo, o Bernô ainda precisaria tirar o saldo de gols em comparação ao Alvinegro.