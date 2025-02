Corinthians é processado por empresário devido a dívida de R$ 24,1 milhões relativa a jogadores

Quantia seria pela comissão de Paulo Pitombeira pelo intermédio das contratações de Veríssimo, Róger Guedes e Luan, além do técnico Carille / Crédito: Jogada 10

Nesta quinta-feira (13), Paulo Pitombeira, por meio de sua empresa Talents Sports, entrou com três processos contra o Corinthians, totalizando R$ 24,1 milhões. Para a decisão, houve discussão e acordo prévios entre o empresário e a direção do clube, que visa quitar suas dívidas por meio do Regime Centralizado de Execuções. As pendências financeiras do Alvinegro com Pitombeira são sobre comissões pela intermediação de contratações. No caso, então as negociações do zagueiro Lucas Veríssimo, dos atacantes Róger Guedes e Luan, e também do técnico Fábio Carille.

Aliás, ele também cobra direitos de imagem de Luan, que daria o valor de R$ 4,2 milhões do montante. O valor inicial era de R$ 3,5 milhões, mas o clube pagou apenas a primeira parcela de R$ 233 mil; o aumento do valor é de acordo com juros e multa.

As obrigações financeiras foram acumuladas durante as gestões dos presidentes Andrés Sanchez e Duilio Monteiro Alves. O empresário Paulo Pitombeira mantém boa relação com a atual diretoria do Corinthians. As informações do processo são do portal ge.

Confira a composição da dívida do Corinthians Primeiro processo: R$ 4,4 milhões pela intermediação da contratação de Luan, em 2019; R$ 550 mil pela intermediação da negociação com o técnico Fábio Carille, em 2018 (o valor total era de R$ 1,6 milhão, mas o clube pagou apenas uma parte); e R$ 5,52 milhões pela intermediação da negociação de Róger Guedes, em 2021. Em 2022, a dívida do Corinthians, que era de R$ 10,47 milhões, teve renegociação para R$ 15,6 milhões, com pagamento em 12 parcelas até dezembro de 2024. No entanto, não houve pagamento, e o valor atual aumentou para R$ 19,4 milhões devido a juros e multa.