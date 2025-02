Brighton x Chelsea: onde assistir, escalações e arbitragem

A bola volta a rolar na Premier League 2024/25. Nesta sexta-feira (14), Brighton e Chelsea se enfrentam às 17h (de Brasília), na partida de abertura da 25ª rodada do Campeonato Inglês. As equipes voltam a se enfrentar no Falmer Stadium, após o duelo na Copa da Inglaterra no último final de semana, no qual os donos da casa venceram por 2 a 1 e eliminaram os Blues da ‘FA Cup’.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo da ESPN e Disney+ (streaming).