Botafogo anuncia o retorno de Cláudio Caçapa

Treinador volta para ser auxiliar técnico permanente do clube e comandará o Glorioso interinamente até a chegada de um novo técnico / Crédito: Jogada 10

O Botafogo anunciou na madrugada desta quinta-feira (13/02), Cláudio Caçapa como novo auxiliar técnico permanente do clube. A notícia chega horas após a derrota para o Flamengo por 1 a 0, no Maracanã, pelo Campeonato Carioca. Ele chega para substituir Carlos Leiria, que voltará para as categorias de base, na equipe sub-20.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Contudo, vale ressaltar que Caçapa não será o treinador oficial da equipe. Ele comandará o Glorioso até a chegada de um novo técnico oficial. O novo profissional tem chegada prevista até o final desta semana. Enquanto não chega, Leiria seguirá comandando os treinos. Mas a expectativa é que ele já esteja no banco de reservas na próxima rodada do Campeonato Carioca.

“Em 2023, Cláudio obteve resultados expressivos comandando a equipe em quatro vitórias importantes: Vasco, Grêmio e Red Bull Bragantino pelo Campeonato Brasileiro, e contra o Patronato pela Copa Sul-Americana”, relembrou o Botafogo, no anúncio. Em 2023, Cláudio Capaça também teve passagem interina no comando do Botafogo e deixou o clube com 100% de aproveitamento. Ele assumiu o bom trabalho de Luís Castro e deu continuidade conseguindo quatro vitórias em quatro jogos. Depois, deixou o cargo para que Bruno Laje assumisse. Mas com a chegada do treinador, o Glorioso caiu de rendimento. Neste meio tempo, Caçapa deixou o Botafogo e foi treinar o RWD Molenbeek, da Bélgica, que também faz parte da holding de John Textor. Contudo, ele durou sete meses no cargo e chegou a engatar oito jogos sem vitórias, sendo demitido logo em seguida.