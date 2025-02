Atriz global marca presença em vitória do Corinthians na Neo Química Arena

Em noite de recorde de público, o Timão não deu chances ao Santos de Neymar e venceu mais uma no Paulistão 2025 / Crédito: Jogada 10

Vitória no clássico, Neymar em branco, recorde de público e presença global na Neo Química Arena: assim foi a noite do Corinthians na última quarta-feira, 12. Acompanhado de perto pela atriz Alessandra Negrini, de novelas memoráveis na Globo, o Timão deu mais um show regido por Yuri Alberto diante de seu torcedor no Campeonato Paulista. A equipe de Ramón Díaz, aliás, pode garantir a melhor campanha da competição na próxima rodada. Corintiana daquelas ferrenhas, Alessandra Negrini compartilhou desde ansiedade para o clássico, horas antes da partida, aos registros nas arquibancadas da Neo Química. A atriz global publicou vídeos de Yuri Alberto, Memphis Depay, da vibração da torcida e até protagonizou um momento de declaração ao Craque Neto, que também estava na Arena.

Negrini era uma das 47.695 pessoas presentes na Neo Química Arena para acompanhar o triunfo corintiano por 2 a 1 sobre o Santos, na noite da última quarta-feira, 12. O número garantiu o maior público em jogos do Alvinegro no estádio, superando a bilheteria da semifinal da Copa do Brasil diante do São Paulo, em 2023.