Agente processa o Barcelona por negociação de Koundé; entenda

De acordo com a agência de notícias EFE, Tutumlu buscou um acordo com o clube, diretamente com o presidente ​​Joan Laporta. O zagueiro chegou ao Barça em julho de 2022 por 50 milhões de euros (cerca de R$ 276 milhões na cotação da época) pagos ao Sevilla, além de outros 10 milhões de euros em bônus.

Na época, Isaac Tutumlu teria intercedido a favor do clube para que o jogador não fosse para o Chelsea, outro interessado na sua contratação. No entanto, Mateu Alemany retirou o agente das negociações quando os clubes estavam próximos de um acordo. Diante disso, o agente diz que teria que ficar com 10% da transferência de comissão, mas concordou em receber 6%.

“Tive várias reuniões com Mateu Alemany na Ciutat Esportiva (CT do Barcelona). Tenho e-mails, conversas telefônicas e de WhatsApp com ele, com Monchi, com Laporta e até com Xavi, e eles confirmam que havia interesse no jogador e um acordo para que eu fizesse todo o possível para trazê-lo. Esta é uma prova que forneci no processo”, disse.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.