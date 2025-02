Yuri Alberto cumpre a lei do ex, marca dois, e Corinthians vence o Santos

Atacante do Timão apareceu duas vezes na primeira etapa para dar à vitória ao Coringão. Neymar segue sem vencer no seu retorno ao Brasil

Com o resultado, o Corinthians chega a 25 pontos e dispara na liderança geral do campeonato. Já o Santos segue com nove pontos e fora da zona de classificação do Grupo B, com apenas nove pontos.

A noite desta quarta-feira (12) foi de recorde e de mais uma vitória do Corinthians no Paulistão. Diante de mais de 48 mil torcedores, o Timão bateu o Santos por 2 a 1. Yuri Alberto, fazendo cumprir a lei do ex, anotou os dois gols da partida. Guilherme descontou já na segunda etapa e Neymar segue sem vencer.

Na próxima rodada, o Timão encara a Portuguesa, no sábado (12), no retorno do clube ao Canindé. Já o Santos busca voltar a vencer após três jogos contra o Água Santa, na Vila Belmiro, no domingo (13).

Yuri Alberto brilha e aplica a lei do ex

Mesmo como visitante, o Santos começou a partida tendo mais intensidade, criando as primeiras oportunidades. Hugo Souza trabalhou pela primeira vez em arremate de Tomás Rincón de fora da área. O Corinthians deu a resposta no lance seguinte, em cobrança de falta fechada de Rodrigo Garro. Na sequência, o Timão não perdoou. Após recuperar a bola no ataque, José Martínez cruzou na área e Yuri Alberto pegou bem para mandar no cantinho, aplicar a lei do ex e abrir o marcador.

Atrás no placar, o Peixe partiu para cima e Neymar quase fez o seu primeiro gol no retorno ao Brasil. O craque recebeu na área, bateu firme e parou em bela defesa de Hugo Souza. O Corinthians, mais uma vez, foi fatal. Garro levantou na área, Memphis recebeu e não foi fominha, servindo Yuri Alberto para cabecear e marcar o segundo na partida.

Guilherme desconta, mas Corinthians garante a vitória

O segundo tempo ficou morno. O Santos não conseguia ameaçar e o Corinthians não forçava muito no ataque. Apenas com as alterações, o Peixe chegou e marcou. Soteldo achou bem Escobar, que deu belo cruzamento na cabeça de Guilherme, que cabeceou para diminuir e marcar o seu oitavo gol no Paulista.