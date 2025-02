Voltas de Rayan e Adson darão ‘up’ no ataque do Vasco

Posição de ponta é exatamente a carência do Cruz-Maltino neste início de temporada; Carille ganhará 'reforços caseiros' ainda em fevereiro

As poucas opções de atacantes no plantel seguem minando o trabalho de Fábio Carille em seu começo no Vasco. Afinal, dos quatro pontas que o time tem em seu elenco, três estão indisponíveis. Dos três atacantes, um tem 36 anos (Vegetti), outro 20 (GB) e o terceiro tem 17 (Bruno Lopes).

Dessa forma, o Cruz-Maltino vem encarando inúmeros desafios no início de temporada, com dificuldades em alcançar o gol adversário. No entanto, uma dupla está prestes a voltar e pode, assim, ajudar o time a reencontrar o caminho dos gols. Adson e Rayan são os jogadores em questão.