Vini Jr deseja renovar contrato com o Real Madrid: ‘Continuar por muitos anos’

O Real Madrid iniciou as conversas para a renovação de contrato de Vini Jr. No que depender do brasileiro, as negociações serão rápidas. No momento, o atacante tem vínculo até 30 de junho de 2027 e deseja permanecer mesmo após o interesse do CEO da Liga da Arábia Saudita.

“Eu não sei de nada, ninguém conversou comigo (da Arábia Saudita). Tenho que falar com o presidente. Tomara que eu possa continuar aqui por muito tempo. Essa competição nos dá um algo a mais, e eu quero fazer história”, afirmou.