Sport marca no apagar das luzes e vence Sousa, da Paraíba, pela Copa do Nordeste

Com um gol no apagar das luzes, o Sport derrotou por 2 a 1 o Sousa, da Paraíba, na noite desta terça-feira (11), fora de casa, pela terceira rodada da Copa do Nordeste. Lenny Lobato e Rodrigo Atencio anotaram para o Leão, e Diego Ceará descontou para o Dinossauro no Marizão. O resultado, portanto, coloca o time pernambucano na terceira posição, enquanto o paraibano deixou o G4. Aparece, portanto, em quinto lugar no Grupo A. Quem lidera a chave é o Vitória, com sete somados.

O Sport volta a campo no sábado (15), quando terá pela frente o clássico contra o Náutico, pela oitava rodada do Campeonato Pernambucano. Pelo Nordestão, o próximo compromisso será no dia 19 (terça), frente ao Moto Club, na Ilha do Retiro.