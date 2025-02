Rumor de ida de Thiago Galhardo à Série D divide torcedores: ‘Corre que é bomba’

Atacante esteve na mira do Criciúma e do Athletic, mas ainda não tem seu futuro definido para temporada 2025 / Crédito: Jogada 10

Os torcedores do Santa Cruz estão degustando do sabor de analisar o mercado como quem tem dinheiro para investir. Ainda que estejam à espera de se tornar a mais nova SAF do Brasil, com negócio em fase de análise, os adeptos já começam a se comportar como tal. Nesta quarta-feira, 12, por exemplo, o debate nas redes sociais envolvia a aprovação ou não da contratação de Thiago Galhardo. O debate começou a partir da notícia do perfil ‘Transferências 24h’, que deu a negociação entre Santa Cruz e o atacante como ‘avançada’. A contratação, no entanto, dividiu opiniões e passou longe de ser tratada como unanimidade entre os torcedores.

A carência no sistema ofensivo tem feito o Santinha ir a fundo no mercado em busca de um camisa 9 de peso. Recentemente, tentou repatriar o ídolo Gilberto, atualmente no Juventude, e Pedro Maycon, mas sem sucesso em abos. Nesse sentido, o ex-Vasco entrou no radar.

Repercussão nas redes sociais Há quem sequer abra discussão sobre o potencial do atacante em se destacar na Série D, mas, por outro lado, há quem duvide. “Tem qualidade técnica, mas é perninha e preguiçoso. Comeu banco no Goiás para jogadores piores que ele. Os problemas extracampo e a falta de compromisso com o time fez o elenco do Goiás rachar ano passado. Corre que é bomba”, avaliou um torcedor. Esse cara não funciona em time nenhum. Ele joga muito, mas não é de grupo, é cheio de vontade… vai destruir nós primeiros jogos, depois cansa, começa a exigir muito, vai pra farra, quebra o grupo, depois sai falando mal do clube. — Humberto Almeida (@humbertojalles) February 12, 2025