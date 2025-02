Romário TV fecha patrocínio com marca britânica

A parceria do tetracampeonato mundial do Brasil está mais viva que nunca! Isso porque a Umbro decidiu resgatar o entrosamento com o nosso Baixinho e se tornou a mais nova patrocinadora da ‘Romário TV’, no Youtube. O negócio estava em vigor desde o início das atividades do canal, mas foi concretizado nas últimas semanas. Agora, a ‘Romário TV’ leva o nome da marca junto à SuperBet na bio das redes sociais e nas divulgações de seus vídeos. O canal conta com 284 mil inscritos e 25 conteúdos publicados no Youtube, com média de mais de 10 mil visualizações. Recentemente, a plataforma promoveu sua primeira transmissão ao vivo – no ‘Fut All Stars’ contra os amigos do Poze do Rodo.

"Temos uma grande satisfação de fazer parte do canal do Romário. Um jogador histórico para o futebol que nos trouxe tantas alegrias, como título da Copa do Mundo de 1994. Naquele ano, fizemos história ao patrocinar a Seleção que ergueu o tetracampeonato, e 31 anos depois, estamos juntos novamente na RomárioTV", celebrou Eduardo Dal Pogetto, diretor da Umbro no Brasil.