Proximidade entre ex-affair e Neymar causa polêmica: ‘Mania de achar que sabem das coisas’

Jogador e funkeira tiveram um relacionamento em 2022, antes do relacionamento do atacante com Bruna Biancardi

Gabily já foi ex-affair de Neymar. Hoje o atacante do Santos e a funkeira carioca são muito amigos. Além disso, ela também fez amizade com Bruna Biancardi, atual de Ney . No entanto, a proximidade dos dois causou polêmica nas redes sociais.

“Vocês da internet tem mania de achar que sabem das coisas (risos). Eu me divirto. Porque vocês nem imaginam o quanto eu fiz para eles estarem bem e juntos hoje. Mas só querem comentar o pior, como sempre. É uma pena que a sociedade viva as custas de humilhar o próximo e colocar a pessoa num lugar que ela não pertence. Vocês não cansam de falar merda. É tão difícil aceitar que eu sou querida pelas pessoas?”, disse.

Gabily e Neymar viveram um romance

Hoje, a funkeira e o jogador são amigos. No entanto, eles viveram um romance em 2020, ou seja, antes dele se envolver com Bruna Biancardi. Aliás, foi a própria Gabily que revelou o caso no podcast “Vaca Cast”, em 2022.

“Quando eu ficava com ele, ninguém nesse país sabia, absolutamente ninguém! Aí, depois, eu virei amiga dele e automaticamente as pessoas viam a gente se comunicando, viam quando fui para Paris, quando fiquei na casa dele, mas nessa época eu não tinha absolutamente nada com ele, era amizade, tanto que ele estava com outra pessoa na época que eu estava lá”, contou.