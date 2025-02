Palmeiras finaliza preparação para próximo jogo e Facundo avisa: ‘Temos que ganhar’

Uruguaio comenta sobre sua adaptação no Brasil e o rodízio feito por Abel Ferreira, mas quer Verdão pra cima da Inter de Limeira, fora de casa

O Palmeiras finalizou sua preparação para o duelo contra a Inter de Limeira. As equipes se enfrentam nesta quinta-feira (13/02), às 19h30, no estádio Major Sobrinho, pela nona rodada do Campeonato Paulista. E o uruguaio Facundo Torres projetou e fez ressalvas sobre a importância desta partida para o Verdão.