Olha a gafe! Grêmio usa mesmo uniforme e coloca novo patrocinador em cima do antigo

O Grêmio cometeu uma gafe na vitória contra o Pelotas, pela sétima rodada do Campeonato Gaúcho. O uniforme utilizado pelos jogadores do clube gaúcho estavam com o novo patrocinador colado em cima do antigo, mas torcedores conseguiram perceber e virou assunto nas redes sociais.

Antigamente, o patrocinador que ficava na parte central da frente do uniforme era o Banrisul. No entanto, o Tricolor fechou com uma nova empresa, a Alfa. Assim, a nova logo foi colocada por cima da antiga.