Neymar x Corinthians: Craque tem retrospecto desfavorável contra o rival

Camisa 10 do Peixe joga seu primeiro clássico desde seu retorno ao Santos contra principal pedra no sapato de sua carreira

Corinthians e Santos medem forças nesta quarta-feira (12/02) , às 21h35, na Neo Química Arena, pela nona rodada do Campeonato Paulista. A partida também vai marcar o primeiro clássico de Neymar desde que retornou ao Peixe. Contudo, o confronto será justamente contra o rival que mais incomodou o craque em sua primeira passagem no Alvinegro Praiano.

Afinal, o atacante fez 19 partidas contra o Corinthians, com seis vitórias, cinco empates e oito derrotas, um aproveitamento de 40%. Para efeito de comparação em relação aos outros rivais do estado, o craque santista teve 41% de média contra o Palmeiras e 66% diante do São Paulo.

Além disso, Corinthians e Neymar se enfrentaram em quatro momentos decisivos, e o Timão levou a melhor em três. A equipe da capital venceu o Santos na semifinal da Libertadores de 2012 e nas finais do Paulistão de 2009 e 2013. O Peixe superou o rival na decisão do estadual de 2011.

Neymar marcou três gols e distribuiu quatro assistências contra o Corinthians entre 2009 a 2013. Além disso, foi titular em 17 dos 19 jogos que fez contra o rival.

Neymar invicto no estádio do Corinthians

O que pesa a favor de Neymar é seu retrospecto na Neo Química Arena. Afinal, o atacante nunca perdeu jogando no estádio. São cinco jogos no local, com 100% de aproveitamento, quatro gol e quatro assistências registradas. Contudo, vale ressaltar que todas as partidas do craque na Arena foram pela Seleção Brasileira.