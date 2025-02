Newell’s aciona Fifa e cobra mais de R$ 15 milhões do Vasco

Cruz-Maltino ainda não pagou o restante do valor da transferência de Sforza / Crédito: Jogada 10

O Vasco tem um problema jurídico grande para resolver nos próximos dias. O Newell’s Old Boys, da Argentina, acionou a Fifa para cobrar uma dívida de R$ 15,3 milhões referentes a transferência do volante Sforza. O jogador, de 22 anos, foi contratado no ano passado por cerca de 5 milhões de dólares, mas o Cruz-Maltino ainda deve pouco mais da metade do valor. Veja as últimas notícias do Vasco!

Sforza não se firmou no ano passado. Assim, o Vasco busca um novo destino para o jogador e aguarda propostas. O Newell's Old Boys alega que o clube carioca ainda deve 2,6 milhões de dólares (R$ 15,3 milhões). Em nota, os argentinos informaram que acionaram a Fifa e aguardam "uma resolução favorável no curto prazo".