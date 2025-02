Na estreia de Leonardo Jardim, Cruzeiro perde de virada para o Democrata

Uma estreia com novos desafios, mas os mesmos problemas. Assim pode ser resumida a primeira partida de Leonardo Jardim no comando do Cruzeiro. A Raposa sofreu sua primeira derrota sob a direção do treinador, perdendo de virada para o Democrata por 2 a 1, na Arena do Jacaré, em Sete Lagoas, pela oitava rodada do Campeonato Mineiro. O gol do Cruzeiro saiu logo aos três minutos, com Bolasie, mas o Democrata reagiu. Aos 15 minutos do primeiro tempo, Luann empatou, e no segundo tempo, Antônio Júnior virou o jogo.

O resultado, no entanto, não alterou a classificação do Cruzeiro no Campeonato Mineiro. O regulamento garante vagas nas semifinais aos primeiros colocados de cada grupo e ao melhor segundo colocado. Com 11 pontos, o Cruzeiro avançou. O Democrata também somou 11 pontos, mas ficou atrás do América e do Athletic no seu grupo.