Monagas consegue feitos inéditos em triunfo na Libertadores

Tendo a vantagem da vitória na ida, por 2 a 0, o Monagas confirmou seu avanço para a segunda fase eliminatória da Libertadores, na última terça-feira (12), com nova vitória sobre o Defensor . O placar, aliás, foi idêntico ao do encontro em solo venezuelano: 2 a 0.

Isso porque nunca, em um mata-mata, uma equipe do país ao qual pertence o Monagas havia se classificado com vitórias nos dois jogos. Não por acaso, para o próprio clube, foi o primeiro triunfo fora de seu território nacional em qualquer competição sob organização da Conmebol.

Para se ter uma ideia, essa é somente a terceira vez, na história, que um time venezuelano vence um uruguaio na condição de visitante. Os outros protagonistas de tal feito foram, aliás, entidades que não existem mais. São os casos do Atlético Maracaibo (2 a 1 contra o Fénix, em 2004) e do Zulia FC, quando superou o Nacional, por 1 a 0, no ano de 2017. O autor do gol daquela partida é figura conhecida do público brasileiro, já que se trata de Savarino, ex-Atlético-MG e hoje no Botafogo.

E tem mais!

Quando se olha para o contexto do Estadio Centenario, mítico palco da capital do Uruguai, o triunfo do Monagas também é inédito. Antes, somente a seleção da Venezuela tinha sido capaz de vencer em visitas ao país oriental. A saber, o feito em questão ocorreu ainda em 2004, nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2006, com um impositivo 3 a 0.