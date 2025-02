Marçal, ex-Botafogo, recebe sondagens e prioriza seguir no futebol brasileiro

Desde que deixou o Botafogo, o lateral-esquerdo Fernando Marçal ainda não definiu qual será o próximo destino de sua carreira. Aos 35 anos, o jogador, que esteve no elenco campeão do Brasileirão e da Libertadores, não renovou contrato com o Alvinegro e segue livre no mercado para assinar com outro clube.

No momento, o atleta recebeu sondagens de clubes das Séries A e B, além de outras equipes do exterior. Entretanto, o foco é permanecer no futebol brasileiro. Enquanto não define seu futuro, o lateral aprimora a questão física e tem treinado diariamente para manter a forma.