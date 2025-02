Leo Jardim, após derrota do Cruzeiro: ‘Com mais titulares ou menos, temos a obrigação de ganhar esse tipo de jogo’

Novo treinador do Cruzeiro sabe que gordura já foi queimada e agora é preciso ter concentração para buscar algo maior no Campeonato Mineiro / Crédito: Jogada 10

O Cruzeiro decepcionou sua torcida mais uma vez ao perder para o Democrata-GV por 2 a 1, de virada, na Arena do Jacaré, em jogo válido pela oitava rodada do Campeonato Mineiro. Com o resultado, a torcida celeste criticou duramente o elenco, o que foi destacado pelo novo técnico da Raposa, Leonardo Jardim. Após a partida, o comandante lembrou o número reduzido de jogos no ano, mas ressaltou que o Cruzeiro tem “obrigação” de vencer partidas contra equipes bem mais fracas no cenário do futebol nacional.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora “Nossa equipe está com alguma dificuldade, pois não tem o hábito de jogar junta, já que jogaram poucos jogos este ano. Mas, como treinador, é importante tomar duas decisões neste momento: primeiro, gerir o grupo daquele que jogou o último jogo e, também, avaliar o tipo de jogador que temos. É uma análise para entender qual é o nosso elenco para o futuro. Uma coisa é treinar, outra coisa é jogar. Então, precisamos avaliar. Acho que qualquer equipe do Cruzeiro, seja com mais titulares ou menos, tem a obrigação de ganhar esse tipo de jogo”, afirmou.

Crítica dura Em outra fala contundente, Jardim destacou que o Cruzeiro não tem feito partidas confiáveis e alertou que agora é preciso manter a concentração para as decisões do Campeonato Mineiro. “Minha análise do elenco tem sido feita com base nos jogos, no treino de ontem e no de hoje. Sabemos que o Cruzeiro fez uma série de jogos e não atingiu o nível desejado. Sabemos disso e que precisamos mudar algumas situações. Precisamos subir de nível, jogar em outro patamar e competir. Neste momento, já com a gordura queimada, e vamos para o mata-mata. Agora é hora de assumir a responsabilidade e lutar pelo título”, concluiu. O Cruzeiro enfrenta o América nas semifinais do Campeonato Mineiro. O primeiro jogo será neste fim de semana, no Mineirão, com mando de campo da Raposa. O Coelho, aliás, tem o privilégio de jogar por dois resultados iguais, por ter tido melhor campanha na primeira fase do torneio estadual.