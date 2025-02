Juninho sente problema muscular e é substituído no primeiro tempo

Jogador do Flamengo deixa o campo aos 11 minutos com dores na coxa esquerda / Crédito: Jogada 10

O Flamengo voltou a sofrer com lesões. O centroavante Juninho sentiu um desconforto muscular e foi substituído no primeiro tempo do clássico contra o Botafogo, nesta quarta-feira (12), no Maracanã, em jogo atrasado pela 7ª rodada da Taça Guanabara. Assim, o jogador deu lugar a Bruno Henrique. Veja as últimas notícias do Flamengo!

O lance ocorreu aos nove minutos do primeiro tempo. O Flamengo subiu a marcação para pressionar a saída de bola do Botafogo, quando Juninho caiu no gramado. O jogador alegou um incômodo na coxa esquerda. Dessa forma, foi substituído e deu lugar para Bruno Henrique, aos 11 minutos.