Jornalista sugere ‘caminho aberto’ para Vini Jr superar Neymar no Brasil

Apresentador lembra que atacante do Real Madrid tem mais 10 anos de carreira e mais Copas do Mundo para disputar do que Neymar / Crédito: Jogada 10

Depois de Neymar, que ainda está em atividade, Vini Jr é o grande nome do futebol brasileiro para alçar voos maiores. Aliás, ele foi eleito o melhor jogador do mundo na última temporada pelo Fifa The Best – algo que o jogador do Santos não conseguiu até o momento. Dessa forma, o jornalista Loffredo acredita que o atacante do Real Madrid pode ser maior do que o Neymar na história do futebol. Para ele, Vini atuar no Real Madrid, ter mais 10 anos de carreira e mais Copas para disputar, pode ser fundamental para isso.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora “O Vini jr tem mais 10 anos de carreira. Eu imagino que o Vini Jr possa ser maior do que o Neymar. Acho que ele tem uma possibilidade, um caminho aberto pra ser maior do que o Neymar. Primeiro que ele joga no Real Madrid, ele vai disputar Champions todo ano. E ele tem mais Copas do Mundo a disputar que o Neymar. Neymar talvez tenha a próxima. Copa é algo fundamental na carreira de quem quer entrar na lista dos maiores de todos os tempos. da pra entrar sem Copa? Da..”, disse.

Vini Jr tem apenas 24 anos. Ou seja, ele pode jogar ainda as próximas três Copas do Mundo, em 2026, 2030 e 2034, em que ele vai estar com 25, 29 e 33 anos no início da competição, respectivamente. Neymar na Copa de 2026? Aos 34 anos, Neymar é um dos principais nomes da história do futebol brasileiro – e também mundial. No entanto, ele nunca conquistou uma Copa do Mundo pelo Brasil, e nem foi eleito o melhor jogador do mundo. O mais próximo que ele chegou, portanto, foi na terceira colocação, em 2015 e 2017, quando atuava pelo Barcelona e Paris Saint-Germain, respectivamente. Aliás, o atacante já esteve em três Mundiais: 2014, 2018 e 2022. Agora, ele se prepara para estar à disposição na Copa do Mundo de 2026. Recentemente, o atacante afirmou que um dos seus objetivos com a Seleção Brasileira é jogar a quarta Copa do Mundo.