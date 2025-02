Jornalista ex-Globo cita Neymar como melhor que pentacampeão mundial

Comunicador com passagem pela emissora da família Marinho vê Neymar mais completo e participativo durante o jogo em comparação com o Bruxo / Crédito: Jogada 10

O jornalista Tiago Leifert, que se notabilizou pelo trabalho na Globo, realiza suas primeiras participações em sua nova casa, o SBT. Assim, em uma de suas primeiras aparições em programa esportivo da emissora, o profissional deu uma declaração impactante. Afinal, ele expôs a sua preferência a Neymar em comparação a Ronaldinho Gaúcho. “Dos que eu vi, Neymar para mim é o melhor. Eu acho ele melhor que o Ronaldinho Gaúcho. Isso é gosto, eu amava ver o Bruxo, estava assistindo ao jogo lá do “lencinho” pela televisão, que ele foi ovacionado pela torcida do Real Madrid. Porém, para o meu gosto, o que eu vejo o Neymar fazer e vi desde que muito moleque não só nos gols e nas assistências, mas no jogo inteiro. As coisas que ele faz, a bola quadrada que vem do lateral e ele consegue dominar, eu sou muito fã do Neymar”, esclareceu Tiago.

Jornalista ex-Globo questionou retorno de Neymar ao Brasil Em momento anterior, com a possibilidade de o craque retornar ao Brasil, o comunicador entendeu que a volta ao Santos se justificaria somente pelo lado afetivo. “Já acho que ele tinha que ter voltado [para o Brasil] antes de ter assinado com o Al-Hilal. Acho que é a melhor opção hoje. Mas essa ida ao Santos? Puramente emocional. Coração 100%. Não tem projeto, não tem dinheiro e não tem time. Vamos trabalhar na honestidade. Não tem. Se tivesse proposta do Flamengo, por exemplo, não teria nem o que pensar. Nada”, iniciou: “Ele está indo para o Santos porque ele não precisa mais de dinheiro, numa decisão puramente emocional. Que dê certo, tomara que ele venha, tomara que ele se recupere emocionalmente, que ele sinta o carinho da torcida por onde ele passar. Tomara que a imprensa pegue menos no pé e fale mais do futebol dele e que a gente tenha no Brasil o maior jogador da Seleção Brasileira”, disse Leifert.

Início de trabalho no SBT O jornalista Tiago Leifert fez sua estreia como narrador no SBT. A primeira participação do comunicador foi na vitória do Barcelona sobre o Benfica por 5 a 4, no Estádio da Luz, pela Champions League. A audiência, contudo, não registrou grande variação. O SBT ficou na terceira colocação no fim da tarde, posição que a emissora ocupa normalmente, com a Globo na liderança e a Record em segundo. Vale destacar que, embora a Band seja uma concorrente habitual nesta faixa, desta vez não representou ameaça para o SBT. A transmissão marcou 3,2 pontos de média, com picos de 5 na Grande São Paulo. Cada ponto equivale a 191 mil telespectadores, ou seja, mais de 573 mil aparelhos foram ligados para a estreia de Leifert no novo cargo.