Jornalista descarta vencedor do Bola de Ouro da prateleira dos maiores do futebol: ‘Nem entre os 15’

Loffredo desconsidera jogador do Real Madrid, que é ídolo do clube merengue e também da sua seleção

Além disso, conquistou uma Bola de Ouro em 2018. No entanto, o prêmio não o coloca na lista de maiores jogadores de todos os tempos do jornalista Loffredo. Segundo o apresentador, ele precisaria fazer uma lista ampliada para colocar o croata.

Luka Modric é um dos ídolos de toda a história do Real Madrid . Aos 39 anos, o jogador ainda está em atividade pelo clube merengue. Além da sua importância na equipe espanhola, ele é um dos líderes da seleção da Croácia. Aliás, na última Copa do Mundo, de 2022, no Qatar, ajudou a equipe a chegar na disputa do terceiro lugar.

Modric pelo Real Madrid

Modric chegou ao Real Madrid em agosto de 2012, contratado junto ao Tottenham. De lá para cá, disputou mais de 550 partidas e conquistou 28 títulos. Aliás, ele é o jogador com mais taças na história do clube espanhol. São seis Mundial de Clubes, seis Champions League, cinco Supercopa da Europa, quatro Campeonatos Espanhol, duas Copa do Rei e cinco Supercopa da Espanha. Além disso, ele soma uma conquista da Bola de Ouro no currículo. O croata tem contrato com o clube merengue até junho, ou seja, até o fim desta temporada.

