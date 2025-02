Jornal detona início de Neymar no Santos e cita: ‘Acabará consagrando até zagueiros medíocres’

Neymar protagonizou 120 minutos distintos desde seu retorno ao Santos. De um primeiro jogo entusiasmante ao segundo ínfero, o (re)início do astro no futebol brasileiro evidencia aquilo que já sabíamos: haverá oscilações. O campo diz que o jogador precisa de tempo e adaptação, enquanto os números frios prenunciam uma passagem aquém, e o jornal ‘AS’ optou por olhar dessa maneira.

Um dos mais notórios jornais do meio esportivo fez uma matéria intitulada como ‘a pior versão de Neymar’ para abordar os dois primeiros jogos do astro no Brasil. A reportagem até pontua as questões físicas do camisa 10, mas se baseia nos números para corroborar com opiniões dos jornalistas Juca Kfouri e Milton Neves.