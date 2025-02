Internacional avança em tratativas com o Racing por Facundo Mura

A proposta do Inter envolve um contrato de três anos pelo jogador. A baixa remuneração no Racing também foi um ponto que os gaúchos identificaram para tentar convencê-lo a aceitar a mudança. A intenção do Colorado é concluir a negociação até a próxima sexta-feira (15). Afinal, na data, se encerra o prazo de inscrição para a disputa do Campeonato Gaúcho.

O Internacional passou a ter como foco reforçar a sua lateral direita na janela de transferências. Afinal, preencher a lacuna na posição se tornou uma urgência depois de Bruno Gomes se tornar um desfalque. Com isso, após identificar alguns nomes, o Colorado entendeu Facundo Mura, do Racing, da Argentina, como seu principal alvo. Assim, o clube gaúcho enviou uma oferta de 1,8 milhão de dólares (pouco mais de R$ 10 milhões na cotação atual).

Tal situação pode promover um desfecho negativo. Isso porque o Internacional deseja conseguir a liberação de Mura com urgência pela carência no elenco. Porém, o lateral-direito é visto como uma peça essencial do time argentino e o técnico Gustavo Costas deseja contar com ele na decisão da Recopa Sul-Americana.

O confronto com o Botafogo, que marca a final do torneio, vai ocorrer no dia 20 de fevereiro em Buenos Aires. Por isso, com o intuito de se precaver, o Colorado conversa simultaneamente com outros potenciais reforços. No último compromisso do Racing, Facundo foi titular e capitão na derrota por 1 a 0 para o Tigre.

Internacional tem boa relação com o clube argentino

Vale relembrar que o Inter já teve um acerto com o atual campeão da Sul-Americana no início deste ano. Anteriormente, os dois clubes chegaram a um desfecho pelo empréstimo por uma temporada do atacante Johan Carbonero.