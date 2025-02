Inter de Limeira x Palmeiras: onde assistir, escalações e arbitragem

O Palmeiras encara a Inter de Limeira nesta quinta-feira (13/02), às 19h30, no estádio Major Sobrinho, pela nona rodada do Campeonato Paulista. O Verdão vem de dois empates seguidos e precisa vencer para entrar na zona de classificação para o mata-mata do Estadual. Já o time do interior de São Paulo vem de um empate heroico contra o São Paulo, mas ainda corre risco de rebaixamento na competição.

Como chega a Inter de Limeira

A Inter de Limeira terá novidade já no banco de reservas. Afinal, Felipe Conceição foi demitido após o empate com o São Paulo. Em seu lugar, o clube buscou Márcio Fernandes, que estava no Paysandu. Contudo, o novo comandante terá um desfalque: o lateral-esquerdo Juan Tavares, expulso contra o São Paulo. Contudo, Roberto Rosa, Leocovick, Flávio e Iba Ly voltam a ficar à disposição. Por fim, com apenas seis pontos, o time do interior precisa vencer para escapar do rebaixamento no Estadual.

Como chega o Palmeiras

O Verdão pode ter força máxima em Limeira devido à situação que o time se encontra na tabela. Afinal, o Palmeiras soma 13 pontos e, neste momento, está fora da zona de classificação para as quartas de final. Ponte Preta, com 15 pontos, e São Bernardo, com 16, estão na frente no Grupo D. Aliás, Bruno Rodrigues, Paulinho e Felipe Anderson seguem tratando suas lesões e desfalcam o time no duelo. Além disso, Abel Ferreira também não estará na beira do gramado devido ao terceiro cartão amarelo recebido na rodada passada. O Alviverde vem de dois empates na competição e precisa se reerguer para ainda sonhar com uma classificação para a próxima fase do Paulistão.

INTER DE LIMEIRA X PALMEIRAS

Campeonato Paulista – 9ª Rodada

Data e horário: 13/2/2025 (quarta-feira), às 19h30(de Brasília)

Local: Major Levy Sobrinho, Limeira (SP)

INTER DE LIMEIRA: André Luiz; Eduardo Porto, Alysson Dutra e Gui Mariano; Felipe Albuquerque, Flávio, Marlon, Rhuan e Leocovick; Albano e Alex Sandro. Técnico: Márcio Fernandes

PALMEIRAS: Weverton, Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Aníbal Moreno, Richard Ríos e Raphael Veiga; Mauricio, Facundo Torres e Estêvão. Técnico: Abel Ferreira

Árbitro: Matheus Delgado Candançan

Assistentes: Daniel Paulo Ziolli e Denis Matheus Afonso Ferreira

VAR: Vinicius Furlan