Igor Vinícius não agrade neste início de 2025 e abre brecha para Cédric

Lateral-direito foi substituído em todas as partidas que começou no Paulistão e viu português pedir oportunidades no time titular do São Paulo / Crédito: Jogada 10

Titular da lateral-direita do São Paulo, Igor Vinícius ainda não convenceu totalmente o técnico Luis Zubeldía. Afinal, além dos desempenhos abaixo do esperado, o jogador acabou sendo substituído em todas as partidas que atuou até aqui. Assim, ele começa a abrir uma brecha para o português Cédric Soares.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Igor Vinícius foi substituído pelo zagueiro Ferraresi nos quatro primeiros jogos em que atuou contra Guarani, Corinthians, Santos, Mirassol e na última segunda-feira (10/02), contra a Inter de Limeira. Nestes jogos, aliás, ele soma apenas uma assistência para Calleri, na partida contra o Mirassol.