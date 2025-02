Fluminense anuncia contratação de goleiro para o sub-20

Marcelo Fleck, de 18 anos, chega por empréstimo até janeiro de 2026; jogador já treina com companheiros no CT Vale das Laranjeiras

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

“A sensação de chegar no clube que eu tanto almejava é muito gratificante. É inacreditável olhar o garoto que começou a jogar bola com sete anos no interior do Rio Grande do Sul e ver onde ele chegou. Agora é seguir com cabeça boa e resiliência para conquistar meu espaço aqui e colher frutos lá na frente”, celebrou o jogador.