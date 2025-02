Flamengo dá prazo para concluir novo plano de custo do estádio

A gestão do presidente Luiz Eduardo Baptista, o Bap, já faz um novo estudo do custo do estádio do Flamengo e também tem uma projeção de conclusão. A nova diretoria quer finalizar as análises até o dia 25 de março. O trabalho de revisão do plano está sendo feito pela FGV (Fundação Getúlio Vargas) juntamente com a empresa de projeto arquitetônico Arena.

A administração de Rodolfo Landim entregou um plano para o estádio que previa um gasto de R$ 1,9 bilhão. Além disso, ele indicou que as fontes de receita que iriam bancar esse valor para viabilizar a arena sem investimento do clube. No entanto, Bap entende de que esse plano foi feito de forma apressada. Deste modo, o mandatário rubro-negro pediu uma revisão de todas as suas premissas.