Filipe Luís deve colocar em campo time misto do Flamengo contra o Botafogo

O Flamengo volta a campo nesta quarta-feira (12), para medir forças com o Botafogo, às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, pela 7ª rodada do Carioca. Assim, a tendência é que o técnico Filipe Luís coloque uma equipe mista para o clássico, com direito a improvisação na lateral esquerda e mudanças significativas em relação ao empate com o Fluminense. A informação é do portal “ge”.

Afinal, o Rubro-Negro não poderá contar com Alex Sandro, lesionado. O substituto poderia ser Ayrton Lucas, porém o atleta também não deve estar apto a ir a campo, pois se queixou de dores no joelho esquerdo. Diante disso, o lateral-direito Varela treinou e deve ocupar o setor.