Em jogo tenso, Flamengo vence Botafogo e volta à ponta do Cariocão

A vitória levou o Flamengo aos mesmos 17 pontos do Volta Redonda, mas na ponta.Afinal, supera o Voltaço no saldo de gols(13 a 1). O Botafogo, parado nos 12 pontos, está fora da zona de classificação à semifinal, em sexto lugar.

O Flamengo é, novamente, o líder da Taça Guanabara do Campeonato Carioca. Afinal, nesta quarta-feira, 12/2, em jogo adiado da 7ª rodada, diante da maioria esmagadora dos 33.465 torcedores presentes ao Maracanã, venceu o Botafogo por 1 a 0. Gol de Léo Ortiz no segundo tempo. O Mengão foi superior na maior parte do clássico, mas levou pressão após os 25 minutos. Contudo, conseguiu segurar o resultado. Infelizmente, appós o jogo, Baroboza e Bruno Henrique se desentenderam e gerou um principio de briga.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Mengo dominante no 1º tempo

O Flamengo, com a marcação alta e melhor técnica, dominou o início do clássico. Perdeu um gol feito nos primeiros minutos, quando Luiz Araújo deixou Juninho na cara do gol e o atacante chutou para grande defesa de John. Aos 11, Juninho sentiu uma lesão na perna direita e saiu para a entrada de Bruno Henrique. O Fla manteve a pressão diante de um Botafogo muito fechado. Assim, mesmo com a posse de bola, 65%, o Mengo não teve lances de perigo e pecou por usar pouco o lado esquerdo, que tinha o improvisado Varela na lateral. Já o Botafogo, que usou ligações diretas em busca de Igor Jesus, só assustou no último lance. Um chute de Alex Telles foi bem defendido por Matheus Cunha.