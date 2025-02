Diretoria do São Paulo banca Zubeldía e classifica oscilações como normais

Cúpula tricolor entende revezamento promovido pelo treinador e garante permanência do argentino, que tem contrato até o fim do ano

A situação interna do São Paulo ficou crítica nos últimos dias. Depois da derrota para o Bragantino e o empate com a Inter de Limeira, o nome de Luis Zubeldía esteve no alvo de críticas da torcida, que vaiou o treinador após o empate em Brasília.

Apesar disso, a diretoria do clube garante a permanência do argentino. De acordo com o Portal “Uol”, os dirigentes tricolores entendem que a oscilação neste momento da temporada é normal. Além disso, a cúpula do São Paulo também considera o revezamento de jogadores feito pelo treinador para evitar lesões e dosar as cargas.