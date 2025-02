Danilo pode ser titular e ganhar minutos em clássico pelo Flamengo

Com lesão de Alex Sandro e dúvida sobre Ayrton Lucas, Danilo pode ganhar chance como titular em clássico do Flamengo contra o Botafogo, nesta quarta-feira (12), no Maracanã, pela sétima rodada do Campeonato Carioca. O zagueiro chegou recentemente ao Rubro-Negro, pode ser titular pela primeira vez em um clássico desde seu retorno e ganhar minutagem dentro de campo.

Danilo, afinal, esteve na partida que selou o título do Flamengo sobre o próprio Botafogo pela Supercopa do Brasil. Ele atuou somente um minuto dentro de campo e nem encostou na bola. A primeira partida de fato do zagueiro aconteceu na goleada sobre a Portuguesa. Ele, afinal, atuou por 90 minutos e teve atuação de destaque, no Parque do Sabiá. Posteriormente, ele ficou no banco de reservas na partida contra o Fluminense e não foi acionado.