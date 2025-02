Cuca analisa jogo que definiu classificação do Atlético: ‘Tenso’

Galo se recuperou no Campeonato Mineiro, conquistou a quarta vitória consecutiva ao vencer o Itabirito por 3 a 0 e avançou à semifinal

Comandado por Cuca, o Atlético-MG conquistou vaga para a semifinal do Campeonato Mineiro ao vencer o Itabirito por 3 a 0 nesta quarta-feira (12), no Mineirão. Após a partida, o treinador falou sobre a classificação considerando o início difícil no Estadual.

“Não podemos encontrar críticas nos três primeiros jogos que a base fez, porque é diferente jogar com juniores contra equipes profissionais que se prepararam desde o final do ano. E a gente pode ver o copo meio cheio, afinal, eles não perderam e tomaram apenas um gol. É um trabalho bem feito que estava sendo feito pelo Dalla Déa. Então, os guris não foram mal. Foram três empates, mas jogaram de igual para igual. Então não podemos nos queixar deles de forma alguma. E quando chegamos, tínhamos cinco jogos que tínhamos que ganhar quatro para classificar”, iniciou o técnico.