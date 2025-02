Cruzeiro tem dívida do Vasco com o Benfica como carta na manga por João Victor

O Cruzeiro busca convencer o Vasco a liberar o zagueiro João Victor e tem uma carta na manga na negociação. Afinal, o clube mineiro se mostra disposta a pagar o resto do valor que os vascaínos ainda devem ao Benfica, de Portugal. A Raposa também conta com a vontade do jogador. A informação é do portal “ge”.

Vale lembrar que o Cruz-Maltino contratou o atleta na temporada passada e efetuou um pagamento de 500 mil euros (R$ 2,8 milhões), porém tem parcelas atrasadas. Dessa forma, restam 6,5 milhões de euros, o equivalente a R$ 37,5 milhões: são 5,5 milhões de euros restantes do valor fixo da transferência e mais 1 milhão de euros em metas.