Brugge vence Atalanta nos acréscimos e abre vantagem nos playoffs da Champions

O Club Brugge surpreendeu e venceu a Atalanta por 2 a 1, nesta quarta-feira (12), pelo jogo de ida dos playoffs da Champions 2024/25. Ferran Jutglà abriu o placar para os donos da casa no Estádio Jan Breydel, enquanto Mario Pasalic descontou para o time italiano ainda no primeiro tempo. Mas, o pênalti polêmico convertido por Nilsson, nos acréscimos da partida, garantiu a vitória dos belgas.

O jogo foi bem equilibrado, mas encerrou com um lance polêmico. Isto porque, aos 46 minutos do segundo tempo, quando o zagueiro Hien tocou com o braço no rosto de Nilsson, que caiu reclamando de falta. Após revisão no VAR, o árbitro marcou pênalti, e Nilsson converteu.