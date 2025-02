Benfica vence Monaco fora de casa e abre boa vantagem nos playoffs da Champions

Time encarnado terá vantagem do empate no jogo da volta, em Lisboa, para confirmar a classificação para as oitavas de final / Crédito: Jogada 10

O Benfica deu um grande passo rumo às oitavas de final da Champions. Nesta quarta-feira (12), o time português venceu o Monaco por 1 a 0, fora de casa, pelo jogo de ida dos playoffs da principal competição de clubes do futebol europeu. As equipes fizeram um primeiro tempo equilibrado no Stade Louis II, mas a segunda etapa foi toda do time encarnado. Isto porque Pavlidis marcou um golaço de cavadinha logo aos dois minutos, e os donos da casa tiveram Al-Musrati expulso momentos após o gol dos portugueses que, inclusive, poderiam ter construído um placar mais elástico. Dessa forma, o Benfica terá a vantagem do empate na partida da volta, marcada para a próxima terça-feira (18), às 17h (de Brasília), no Estádio da Luz, em Lisboa. Quem avançar enfrentará Barcelona ou Liverpool.

O gol da vitória marcado por Pavlidis foi o sexto do atacante em nove partidas nesta edição da Champions. Monaco x Benfica Monaco e Benfica fizeram um primeiro tempo equilibrado. As melhores chances surgiram nos primeiros 20 minutos, com as duas equipes indo ao ataque em busca do gol. Porém, na segunda metade da etapa inicial, o jogo ficou mais morno e poucas oportunidades foram criadas.

Na segunda etapa, no entanto, o Monaco se complicou no jogo. Isto porque logo aos dois minutos, o Benfica aproveitou um bom contra-ataque e o atacante Pavlidis, de cavadinha, anotou um golaço para abrir o placar. Além disso, quatro minutos depois, Al-Musrati recebeu o segundo cartão amarelo e deixou o Monaco com um jogador a menos. Com o cenário todo a favor do Benfica, os portugueses controlaram o jogo e pressionaram para ampliar a vantagem. No entanto, o placar de 1 a 0 prevaleceu até o apito final. Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook. Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

