Bayern vence o Celtic e fica a um empate de avançar às oitavas da Champions

Equipe alemã conquista vitória fora de casa e está com um pé na próxima fase da competição continental / Crédito: Jogada 10

O Bayern sofreu no fim, mas conquistou uma importante vitória nesta quarta-feira (12). A equipe bávara foi à Escócia e venceu o Celtic por 2 a 1, gols de Olise e Kane, com Maeda descontando. Apesar de ter a posse de bola e controle do jogo, levou um gol perto do fim e viu a partida ficar perigosa. Com o resultado desta quarta, os alemães jogam por um empate em casa para avançar às oitavas de final da Liga dos Campeões. As duas equipes voltam a se enfrentar na próxima terça-feira (18), desta vez em Munique, por uma vaga nas oitavas de final da Champions.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O Bayern de Munique teve o controle total do jogo no primeiro tempo, ocupando o campo de ataque em quase todos os momentos. Era comum ver diversos jogadores alemães dentro da área do Celtic. Contudo, um lance poderia ter mudado o jogo a favor dos escoceses. Logo com 26 segundos, o time da casa teve um gol anulado por impedimento.

Com a igualdade no placar mantida, o Bayern foi dominando mesmo atuando longe de seus domínios. Aos 12, Olise recebeu bom passe de Kane e parou no experiente Kasper Schmeichel. Em outro momento, o goleiro parou cabeçada do camisa 9, mas o impedimento já havia sido marcado. Bayern abre o placar no fim do primeiro tempo Os alemães martelavam e chegaram ao gol somente aos 45 minutos. Em grande lançamento de Upamecano, Olise dominou, cortou o zagueiro e mandou uma bomba no ângulo para fazer um golaço. Na volta do intervalo, o Bayern não deu tempo para o Celtic buscar uma reação imediata. Em cobrança de escanteio, Kimmich colocou para Kane, que livre acertou chute de primeira para fazer o segundo gol. Os bávaros seguiam com a posse de bola e quase fizeram o terceiro com Gnabry. que parou em Schmeichel. O time escocês, por sua vez, quase marcou após uma bola mal recuada que Maeda tirou de Neuer e, quase sem ângulo, chutou e a bola passou quase em cima da linha.